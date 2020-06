Serbia: Commissione elettorale dispone ripetizione del voto in 234 seggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le proiezioni dell'organizzazione Crta, l'affluenza media in Serbia è compresa fra il 48 e il 49 per cento. Secondo quanto dichiarato il 22 giugno dal direttore dell'Ufficio governativo per il Kosovo, Marko Djuric, l'affluenza alle urne dei votanti fra i cittadini serbi in Kosovo è stata "vicina al 60 per cento", mentre l'Sns ha ottenuto l'86 per cento dei voti complessivi. Al secondo posto compare, sempre secondo quanto comunicato da Djuric, il Partito socialista con il 7,8 per cento. Tutte le altre liste messe insieme hanno ottenuto il 5,83 delle preferenze. Le liste presentate per le elezioni parlamentari in Serbia erano in tutto 21, ovvero la coalizione attorno al Partito progressista serbo, il Partito socialista serbo, Partito radicale serbo, Alleanza degli ungheresi della Vojvodina, Spas di Aleksandar Sapic, Movimento per il rinnovo del Regno di Serbia, la lista di Serbia democratica unita, la lista Sempre avanti di Muamer Zukorlic, il Partito democratico della Serbia, la lista attorno al sindaco di Cajetina Milano Stamatovic, il Movimento dei cittadini liberi, il Partito dell'azione democratica del Sangiaccato di Sulejman Ugljanin, il Blocco popolare guidato dall'ex ministro Velimir Ilic, il Movimento dei cittadini liberi guidato dall'attore Sergej Trifunovic, i movimenti Zavetnici, Dosta je bilo, Uno su 5 milioni, Movimento Lascia cadere le maschere, il Partito russo, Coalizione per la pace di Cedomir Jovanovic, il Movimento leviatano. (segue) (Seb)