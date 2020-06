Speciale difesa: Kosovo, ex procuratore Williamson, attacco a civili serbi e non albanesi dopo il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che è accaduto dopo il conflitto in Kosovo non è stato una difesa o una lotta per la libertà, ma un brutale attacco mirato a porzioni della popolazione civile, in gran parte serba e appartenente alle minoranze non albanesi: sono le conclusioni dell'indagine internazionale guidata da Clint Williamson, ex capo dell'Unità speciale investigativa istituita dall'Unione europea (Sitf) sui crimini commessi in Kosovo. Williamson ha ripercorso e pubblicato stralci delle sue conclusioni di fine mandato, risalenti al 2014, in un articolo sul sito del College in cui oggi insegna, il Sandra Day O'Connor dell'Università dell'Arizona. La pubblicazione è avvenuta a seguito dell'atto d'accusa depositato dalla Procura speciale dell'Aia contro il presidente kosovaro Hashim Thaci e altri ex combattenti dell'Esercito per la liberazione del Kosovo (Uck), oggi esponenti politici delle istituzioni di Pristina. (Seb)