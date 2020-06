Speciale difesa: Balcani, Guerini, "profonde frizioni" nella regione anche per effetto di attori esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dei Balcani occidentali ed in particolare il Kosovo vivono "profonde frizioni" al loro interno e scontano la tensione esistente tra "la pulsione" verso la piena integrazione europea e l’azione di influenza di attori esterni. Lo detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, davanti alle commissioni riunite di Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle missioni internazionali. "Si assiste, inoltre, anche ad un ruolo più profilato di Ankara, quale ulteriore direttrice della strategia di influenza turca, che dall’Anatolia si irradia in Golfo Persico, Libia e Corno d’Africa", ha aggiunto Guerini che ha assicurato come la missione Nato Kfor, "continua a garantire la sicurezza regionale, anche in relazione all'altalenante criticità dei rapporti tra Pristina e Belgrado che ha riverberi sui paesi di tutta l’area". In questo contesto, ha ricordato il ministro, "è riconosciuto all’Italia un ruolo di riferimento grazie alla nostra azione propulsiva nell’ambito del processo di integrazione europea dei Paesi dell’area balcanica. Anche dal punto di vista strettamente militare - ha evidenziato - il nostro paese mantiene una posizione di rilievo in virtù delle molteplici iniziative di cooperazione multilaterale e di assistenza di cui ci siamo fatti promotori e che hanno contribuito, tra gli altri risultati di rilievo, in maniera sostanziale all’ingresso nella Nato di Croazia, Albania e da ultimo della Macedonia del Nord". Sul fronte orientale, ha rilevato Guerini, "la crescente assertività russa, accompagnata dal potenziamento dell’arsenale offensivo, richiama la necessità di dimostrare coesione e solidarietà tra le nazioni Nato, soprattutto a favore di quelle maggiormente esposte". "In quest’ottica continuerà nel 2020 l’attività dei dispositivi Nato, aerei, marittimi e terrestri nel quadro della azione rafforzata di deterrenza e difesa", ha concluso il ministro. (Res)