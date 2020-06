Migranti: Mediterranea, sos da gommone in difficoltà con 95 persone, intervengano navi sul posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è stata allertata da Alarm Phone, la piattaforma che riceve gli Sos di imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, sul caso di un gommone in difficoltà con 95 persone, di cui 8 bambini e 20 donne, una delle quali ha appena partorito a bordo. “Ci stiamo dirigendo sull'obiettivo che si trova ora a circa 80 miglia da noi”, scrive Mediterranea Saving Humans sul suo account Twitter, chiedendo alla fregata Bergamini della Marina militare e alle navi dell'operazione dell'Unione Europea Irini di intervenire. “Tutte le autorità sono informate. Chiediamo che intervengano con urgenza in soccorso”.(Res)