Coronavirus: Farnesina, negli ultimi tre giorni rientrate in Italia oltre 1.400 persone

- Negli ultimi tre giorni sono rientrate in Italia oltre 1.400 persone, imbarcate su aerei provenienti da Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, nonché Russia e Oman. In queste ore, 292 passeggeri sono in volo dall’Argentina. Lo rende noto la Farnesina in una nota. Dallo scoppio della pandemia, il lavoro dell’Unità di Crisi, in stretto raccordo con le ambasciate e i consolati italiani all’estero, ha garantito il rientro a oltre 104.200 connazionali da 121 Paesi, attraverso 1.106 operazioni aeree, navali e terrestri. (Com)