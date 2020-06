Intesa Sanpaolo: cessione quota Brebemi rientra in strategia gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione annunciata oggi, finalizzata alla cessione della partecipazione in Autostrade Lombarde e Brebemi, rientra nella strategia del gruppo Intesa Sanpaolo, perseguita negli ultimi anni, di dismissione di partecipazioni azionarie non strategiche. Lo sottolinea Intesa Sanpaolo in una nota. L'Istituto spiega che "l'investimento realizzato da Aleatica, società globale specializzata in investimenti infrastrutturali e posseduta al 100 per cento dal fondo australiano Ifm Global Infrastructure Fund, riconosce il significativo valore che Brebemi è stata in grado di creare nel tempo". Intesa Sanpaolo, "dopo aver accompagnato e sostenuto lo sviluppo e la crescita di questa importante infrastruttura per diverso tempo, ha trovato in Aleatica Sau un operatore del settore di comprovate capacità che si caratterizza per investimenti sostenibili nel lungo periodo".(Com)