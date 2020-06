Libia: Alfieri (Pd), abbandono missioni sarebbe disastroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa dei nostri interessi strategici "passa dal Mediterraneo per lottare contro il terrorismo, aumentare la cooperazione allo sviluppo e sottrarre centinaia di migliaia di persone al controllo di trafficanti senza scrupoli. Per fare questo dobbiamo essere presenti da attori protagonisti nel Nordafrica, a partire dalla Libia e dall’Egitto". Lo afferma il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri. "In politica, anche e soprattutto in quella estera, i vuoti vengono riempiti - aggiunge in una nota -. Lasciare spazio ad altri Paesi produrrebbe solo un drammatico peggioramento delle condizioni di tantissime persone che già vivono una condizione estremamente precaria. La nostra presenza è l'unica che può garantire corridoi umanitari e apertura dei campi alle organizzazioni internazionali, con una maggiore garanzia di tutela dei diritti più elementari. Ritirare le missioni e la cooperazione italiana significherebbe abbandonare la Libia al proprio destino". (Com)