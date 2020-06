Argentina: coronavirus, quarantena rafforzata ed estesa fino al 17 luglio a Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di inasprire la quarantena è stata presa infatti a partire dal forte incremento della curva dei contagi che si registra nel territorio costituito dalla capitale Buenos Aires (Caba) e dal suo hinterland a 99 giorni dall'inizio del lockdown decretato il 20 marzo scorso. All'Amba, che racchiude circa 15 milioni di abitanti, appartengono ad oggi 47.391 dei 52.457 casi registrati nel paese dall'inizio della pandemia e 2424 casi dei 2606 confermati nelle ultime 24 ore. "Abbiamo bisogno di guadagnare tempo per permettere al nostro sistema di salute di attendere tutti e a questo ritmo di crescita della curva non è possibile", ha aggiunto il presidente. A chi critica l'impatto della quarantena sull'economia Fernandez ha replicato che "la caduta del pil proiettata dal Fondo monetario internazionale è simile in tutti i paesi sia che abbiano adottato la quarantena o meno, mentre dal punto delle vittime la differenza è enorme". "Dobbiamo comprendere che dobbiamo prendercela con la malattia, non con la cura", ha aggiunto. (Bua)