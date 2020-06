Egitto: Pd, irrinunciabile verità su Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Pd è "irrinunciabile" la verità sull'uccisione di Giulio Regeni in Egitto. La direzione del partito che ha affrontato i temi di politica internazionale e che si è conclusa stasera ha approvato un ordine del giorno, firmato da Emanuele Fiano, Francesco Verducci, Anna Ascani, Nicola Oddati, Alessandro Alfieri, Debora Serracchiani, Maurizio Martina, Mapi Pizzolante e Giuditta Pini. Nel testo si legge che "la difesa dei diritti umani in ogni luogo del mondo fa parte indissolubile della nostra identità politica e dei principi base della nostra visione del mondo" e che "primaria e irrinunciabile è la ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni; altrettanto improrogabile è la scarcerazione di Patrick Zaki; l'Egitto non può sottrarsi alla responsabilità di accertare la verità giudiziaria sull'omicidio di Giulio Regeni e per questo serve un deciso cambio di passo nella collaborazione da parte delle autorità egiziane". (segue) (Com)