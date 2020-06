Egitto: Pd, irrinunciabile verità su Regeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, afferma la direzione Pd, "ha sin dal primo momento subordinato ogni passo in avanti sul terreno politico diplomatico ad altrettanti passi fatti sul terreno della collaborazione giudiziaria per individuare e colpire i colpevoli. Purtroppo con il precedente governo non c'è stato nessun passo in avanti". L'ordine del giorno sottolinea poi che "la ricerca della verità è responsabilità di tutti gli attori che possono contribuire a fare luce sull'omicidio di Giulio Regeni, compreso il governo britannico; imprescindibile è la ripresa immediata della collaborazione giudiziaria da parte dell'Egitto, implementando le rogatorie internazionali per dar corso agli interrogatori oltre ad ogni altro atto utile all'accertamento dei responsabili dell'omicidio di Giulio Regeni ed al loro possibile giudizio in un regolare processo a partire dall'incontro tra le Procure che avverrà il prossimo 1 luglio". (segue) (Com)