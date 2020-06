Usa: Trump annulla visita al campo da golf nel New Jersey tra le polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stamattina ha annullato il suo viaggio programmato per il fine settimana al suo golf club privato di Bedminster, in New Jersey. Secondo il sito "Politico", il viaggio aveva suscitato critiche dopo che Trump aveva detto che avrebbe ignorato le linee guida del New Jersey che imponevano una quarantena di 14 giorni per i viaggiatori provenienti da Stati con i contagi di coronavirus in aumento. Il portavoce della Casa Bianca Judd Deere ha giustificato la decisione sostenendo che "il presidente degli Stati Uniti non è un cittadino comune". Il governo del New Jersey Phil Murphy ha detto di non essersi opposto al previsto viaggio di Trump nello Stato. "Il presidente è considerato nella categoria della forza lavoro essenziale e quindi è il benvenuto nel New Jersey", ha detto Murphy durante una conferenza stampa di oggi. La Casa Bianca non ha fornito immediatamente una spiegazione circa il cambio di programma. Il New Jersey ha registrato finora 14.872 morti per coronavirus su almeno 170.196 contagiati, secondo la Johns Hopkins University. Lo stato ha subito il secondo più alto numero di morti e il terzo più alto di contagiati negli Stati Uniti. Secondo "Politico", Trump è stato costretto a cancellare un viaggio a Bedminster all'inizio di giugno per le proteste contro la brutalità della polizia dopo la morte di George Floyd a Minneapolis. (Nys)