Business news: Portogallo, per Cesar (Ps) senza prestito da 1,2 miliardi compagnia aerea Tap destinata a fallire

- Senza il prestito da 1,2 miliardi di euro da parte del governo alla ompagnia Trasporto aereo portoghese (Tap), l'azienda "finisce" in quanto "non ci sono due alternative". Lo ha affermato il presidente del Partito socialista portoghese (Ps), Carlos Cesar, dopo un incontro ieri sera con il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa. In risposta all'ingiunzione dell'associazione commerciale di Porto (Acp), che impedisce temporaneamente il prestito da 1,2 milioni di euro a Tap, Cesar ha sottolineato che Acp "sta contribuendo a ritardare il processo di iniezione di liquidità della compagnia aerea". La corte amministrativa suprema, infatti, ha accettato nei giorni scorsi l'ingiunzione presentata Acp che lamenta il "mancato rispetto del principio di equilibrio territoriale" in quanto il piano delle rotte di Tap concentra il 96 per cento dei voli internazionali sull'aeroporto di Lisbona, emarginando quello di Porto e la "la difesa del principio di trasparenza", in quanto, se Tap è una società privata, "deve vivere di risorse proprie". L'associazione ha proposto un "piano B da presentare nei prossimi giorni dicendosi disponibile al finanziamento statale purché ne traggano beneficio anche gli aeroporti di Porto, Madeira, le Azzorre e Faro. (Spm)