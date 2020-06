Business news: Polonia, quasi pronto il nuovo stabilimento Mercedes-Benz a Jawor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione della fabbrica di batterie per auto Mercedes-Benz a Jawor, in Polonia, è quasi completata. Malgrado l'epidemia, evidenzia la stampa di Varsavia, tutto il lavoro procede come da programma e subito dopo le vacanze sarà messa in moto la prima linea di produzione. La seconda, invece, sarà attivata nel primo trimestre del 2021. Uno degli obiettivi dell'azienda è quello di poter fabbricare in futuro anche le batterie per auto elettriche del tipo EQ (Electric Intelligence). Ewa Labno-Falecka, direttore delle Pubbliche relazioni della casa automobilistica tedesca in Polonia, sottolinea che a Jawor già funziona un altro progetto d'investimento di Mercedes-Benz dove vengono prodotti motori diesel a quattro cilindri. La fabbrica nonostante il lockdown è riuscita ultimamente ad ottimizzare i metodi della produzione e adesso è in grado di soddisfare tutte le esigenze dell'industria automobilistica. Mercedes-Benz Manufacturing Poland, società responsabile della costruzione delle fabbriche, assume quasi 650 persone tra cui il 36 per cento sono donne (rispetto alla media del 15 per cento nel mondo). La maggioranza dello staff abita vicino al posto di lavoro, l'età media dei dipendenti è di 34 anni. In futuro saranno impiegate 1300 persone. La fabbrica a Jawor è la prima in Polonia ad essere alimentata completamente dalle energie rinnovabili, cioè dall'energia eolica e biomassa. (Vap)