Mediterraneo: Fassino (Pd), presenza dell'Italia ancora più forte

- Dalla direzione del Pd viene "un messaggio chiaro: le crisi che scuotono il Mediterraneo richiedono un impegno ancora piu' forte e determinato dell'Italia per soluzioni che realizzino pacificazione, soicurezza, diritti. Qualsiasi forma di disimpegno aggraverebbe le crisi e marginalizzarebbbe il nostro Paese". Lo ha dichiarato Piero Fassino al termine della Direzione del Pd dedicata alla politica estera. "Vale per la Libia dove il nostro impegno per un nuovo memorandum si deve accompagnare alla attivazione di corridoi umanitari per donne e bambini dei campi profughi, al sostegno a Unhcr e Oim, ad un'azione di sminamento degli edifici civili e alla missione europea Irini a cui progressivamente andrà trasferita l'assistenza alla guardia costiera libica - aggiunge -. Così in Egitto dove la cooperazione con un paese strategico nel Mediterraneo non è disgiunta dalla rivendicazione di verita sull'uccisione di Giulio Regeni, della liberazione di Zaki e del rispetto dei diritti umani. E con lo stesso impegno chiediamo al governo israeliano di non dare corso all'annessione unilaterale di parte della Cisgiordania per non compromettere la ricerca di una soluzione negoziata e condivisa, unico modo per una pace solida e duratura".(Com)