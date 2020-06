Usa: "Wall Street Journal" contro Trump, rischia ripudio storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato di redazione del "Wall Street Journal" ha attaccato frontalmente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un editoriale in cui lo accusa non aver espresso una visione chiara per il secondo mandato. "Il presidente Trump potrebbe presto aver bisogno di un nuovo soprannome per il 'Dormiglione Joe Biden'. Come suona 'presidente eletto'?" si legge nell'editoriale. "Al momento attuale, questo è esattamente ciò che Biden sarà il 4 novembre, mentre il Trump si dirige verso quello che potrebbe essere un ripudio storico". "Trump si rifiuta di riconoscere la verità che emerge da ogni sondaggio: il suo indice di gradimento è sceso al 40 per cento o meno, al di sotto del territorio di George H.W. Bush e Jimmy Carter", continua. Il "Wsj" ha affrontato in modo specifico due questioni chiave emerse negli ultimi quattro mesi che hanno portato a un calo del gradimento per il presidente: la pandemia di coronavirus e l'uccisione di George Floyd da parte della polizia che ha portato a proteste e disordini a livello nazionale nel paese. "Ora mancano quattro mesi alle elezioni, gli elettori lo conoscono molto bene, e Trump è tornato nella sua forma peggiore", osserva il quotidiano. "Il suo curriculum nella lotta contro il coronavirus è migliore di quello che i suoi critici sostengono dopo un cattivo inizio a fine febbraio e marzo. Ha mobilitato risorse federali per aiutare gli Stati più colpiti, specialmente New York". "Ma ha sprecato l'opportunità di palesare la sua leadership, trasformando i suoi appuntamenti con la stampa quotidiani in risse", ha aggiunto. Dopo aver sostenuto che il presidente potrebbe essere ancora il candidato giusto per guidare l'economia post-pandemica, il "Wsj" spiega che Trump ha deluso tutti coloro che hanno votato per lui nel 2016.(Nys)