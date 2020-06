Roma: associazioni in bicicletta in Campidoglio, vogliamo la mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biciclette e mascherine, un centinaio di persone hanno partecipato questo pomeriggio alla manifestazione per la mobilità sostenibile in Campidoglio promossa da 48 associazione - da Legambiente Lazio a Greenpeace, da Retake a Salva ciclisti. La manifestazione è stata organizzata per consegnare al sindaco Virginia Raggi un lungo elenco di richieste per migliorare la mobilità ciclistica della città. Potenziamento, del trasporto pubblico, campagna informativa sulla mobilità sostenibile e sicurezza stradale, mobilità pedonale, mobilità ciclabile e micromobilità, intermodalità, demotorizzazione dell'area urbana, spazi verdi ed aree pedonali sono questi i temi che fanno parte delle sette pagine della lettera. La stessa missiva, spiegano i manifestanti, sarà consegnata nelle prossime settimana all'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese, al presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno e tutti i presidenti di municipio.(Rer)