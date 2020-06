Brasile: ministro Economia, stima Fmi "non sarà confermata" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima dell'Fmi è in linea con quella diffusa dall'Ocse lo scorso 10 giungo. Secondo l'organismo l’economia brasiliana registrerà quest’anno una contrazione del 7,4 per cento, o del 9,1 per cento nel caso di una seconda ondata pandemica. L'economia, si legge nel rapporto “L’economia mondiale sul filo del rasoio”, si stava finalmente riprendendo da una lunga recessione quando è stata colpita dall'epidemia, e si prevede che ora subirà un'ulteriore profonda recessione. Man mano che le misure di contenimento vengono allentate e l'attività riprende, prosegue il rapporto, si prevede che l'economia si riprenderà lentamente e parzialmente, ma alcuni posti di lavoro e imprese non saranno in grado di sopravvivere. La disoccupazione, avverte l’organismo, raggiungerà i massimi storici prima di regredire gradualmente. Secondo le stime dell’Ocse il paese registrerà una crescita del 2,4 per cento nel 2021 nell’eventualità di una seconda ondata pandemia e del 4,2 per cento in assenza di nuovi contagi. (segue) (Brb)