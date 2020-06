Coronavirus: Fontana, emozionato dall'omaggio di Fausto Leali a Spedali Civili di Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi ha emozionato l'omaggio di Fausto Leali agli Spedali Civili di Brescia. Il mio canto libero". Con questo post sulla sua pagina Facebook, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato l'esibizione benefica del noto cantante italiano che ha dato voce alla canzone 'Il mio canto libero' di Battisti accompagnato da medici e infermieri. Un momento promosso da Adolfo Galli per dire grazie a medici, infermieri e paramedici venuto molto bene e che sta riscuotendo consensi sui social e suscitando emozioni nel profondo dei cuori. "Sono felice di aver fatto vibrare i sentimenti del popolo - ha detto il bresciano, di Novolenta, Fausto Leali in diretta sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online - perche' tutti hanno contribuito a far sì che questo dolore sia un po' meno duro. Il coraggio e la forza dei medici, degli infermieri e dei paramedici e' stato unico: sono da ringraziare e non lo faremo mai abbastanza. Sono stati grandissimi". "La dottoressa Valentina Blasio che e' un'ostetrica - ha ricordato Leali - ha cantato con me e ha vinto l'emozione. Bravissima davvero". Il lockdown di Leali e' stato di lavoro a Foggia, terra della moglie, e di registrazione di brani con il suo chitarrista Francesco. Alla domanda del direttore di Lombardia Notizie, Pierfrancesco Gallizzi, se sarebbe pronto a replicare un'esibizione simile a quella davanti agli Spedali Civili nella piazza coperta piu' grande d'Europa, piazza Città di Lombardia ha detto si'. "Sono pronto - la risposta di Leali - sempre pronto a cantare". E quindi e' partito il video dell'esibizione di Leali agli Spedali Civili con la dottoressa Blasio. Che regala un crescendo di emozioni. (com)