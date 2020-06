Coronavirus: "Ricostruiamo. Il moto vien camminando", maratona online su cosa salvare dopo pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricostruiamo. Il moto vien camminando", è la prima maratona europea telematica che si svolgerà in un doppio appuntamento, il primo dei quali previsto il primo luglio a partire dalle 16. Ideatrice e organizzatrice della maratona è la giurista informatica Elena Luviso, in stretta collaborazione con l'Adecoc Diritti & culture, organizzare comunicando, Mariapia Garavaglia, Livia Turco, Valeria Fedeli, Fiorenza Taricone, Anna Finocchiaro, Paola Binetti e l'Accademia delle arti e nuove tecnologie di Roma, "che ancora una volta - si legge in una nota - , seppure nelle difficoltà imposte dalla didattica a distanza, non rinuncia al suo ruolo di hub culturale della Capitale e sarà la sede ospitante dei dibattiti che saranno trasmessi online". Secondo quanto reso noto "ricco è il parterre degli ospiti che discuteranno del dopo pandemia e del fascino della sfida per un futuro da costruire, in ottica interdisciplinare e intergenerazionale. Questa maratona, prevista per il primo luglio, prova a costruire risposte adatte ai nuovi bisogni; costituisce l'ulteriore tappa di numerose iniziative precedenti svolte in sedi istituzionali che hanno messo al centro i temi del linguaggio, della comunicazione e delle comunità off & on line". (segue) (Com)