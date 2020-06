Roma: nuova illuminazione per il Borgo di Ostia antica, Raggi a inaugurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono riaccese le luci al borgo di Ostia antica. In una piazza in attesa, dove si sono riunite le persone dei dintorni, dopo il countdown dei bambini, il borgo è tornato alla luce a termine di un periodo di riqualificazione. L'impianto di illuminazione artistica del borgo di Ostia antica, rinnovato, è stato inaugurato stasera da Virginia Raggi, sindaco di Roma, e Giovanni Papaleo, direttore operativo di Acea. Presente anche la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo.Situato tra il sito archeologico di Ostia Antica e le rive del Tevere, il complesso è costituito da un piccolo nucleo di case racchiuso da una cinta muraria, con una piazza su cui affacciano abitazioni quattrocentesche. Al suo interno si trovano il Castello di Giulio II, che sarà illuminato da 28 proiettori a led e la Basilica paleocristiana di Sant’Aurea, irradiata da altri 5 proiettori. La visibilità della rete stradale circostante, inoltre, sarà potenziata grazie alla sostituzione di 15 corpi illuminanti.Il Borgo, che rappresenta uno dei luoghi più caratteristici del Municipio X, è stato sottoposto a un vero e proprio progetto di riqualificazione attraverso l’uso della luce e a un intervento di light architecture realizzato dai tecnici di Acea a supporto di un’iniziativa del Campidoglio, in collaborazione con il Parco archeologico di Ostia Antica. (segue) (Rer)