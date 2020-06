Usa: sondaggio, disapprovazione per Trump ai massimi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio di disapprovazione sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha toccato nuove vette in un sondaggio di "Npr/Pbs", secondo quanto riporta il sito "The Hill". Trump ha ottenuto il 40 per cento di approvazione del suo lavoro nel sondaggio, sopra il suo minimo storico del 35 per cento registrato in un sondaggio di "Npr/Pbs" nell'agosto 2017. Ma la percentuale degli intervistati che disapprovano il lavoro che sta svolgendo alla Casa Bianca ha raggiunto il livello più alto mai raggiunto, il 58 per cento. Il sondaggio ha anche rilevato che Trump continua ad avere difficoltà tra i principali blocchi elettorali che ci si aspetta abbiano un ruolo cruciale nelle elezioni presidenziali di novembre. Tra gli afroamericani, che tendono ad essere tra i più fedeli elettori democratici, Trump ha ottenuto solo il cinque per cento di approvazione. Il 93 per cento gli ha dato un pollice verso. Tra gli statunitensi che vivono in periferia, Trump ha ottenuto solo il 33 per cento di consensi. Anche tra gli elettori bianchi, che costituiscono la maggior parte della base politica di Trump, il presidente è meno popolare del solito: il 48 per cento ha dichiarato di approvare il suo lavoro, mentre il 51 per cento lo disapprova, secondo il sondaggio pubblicato oggi. Gli istituti di ricerca hanno intervistato 1.640 adulti statunitensi, tra cui 1.515 elettori registrati, dal 22 al 24 giugno. (Nys)