Coronavirus: Usa, 124.749 morti su 2.444.483 contagiati

- Gli Stati Uniti registrano almeno 124.749 morti per Covid-19 su 2.444.483 contagiati di coronavirus: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece oltre 9,6 milioni di contagi con oltre 419 mila morti. Oggi il Texas ha deciso di imporre nuove restrizioni per negozi e aziende al fine di contenere l'ondata di contagi che sta colpendo il sud degli Stati Uniti. In Florida il numero di persone contagiate dal coronavirus:sono state circa 9 mila nelle ultime 24 ore, ben oltre il precedente record giornaliero di 5.511. Lo riporta "Axios". La Florida è uno degli Stati del sud degli Usa che negli ultimi giorni sta assistendo a una nuova ondata di contagi. In totale, i casi registrati nello Stato sono stati 122.960 con 3.366 decessi per Covid-19 (il tasso di mortalità è dell'1,2 per cento). In aumento dell'1,5 per cento anche i ricoveri, ora a quota 13.987. I dati si basano su oltre 1,77 milioni di persone testate. La maggior parte dei contagiati sono sui trent'anni. (Nys)