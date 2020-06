Roma: Cucunato (Lega), nel IX Municipio piste ciclabili inventate con gravi rischi per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero Cucunato capogruppo della Lega in IX Municipio, in una nota dichiara: "Uno spreco di risorse pubbliche per creare disagi e insicurezza sulle strade. Un vero pasticcio firmato M5s, le piste ciclabili sorte nel IX municipio tra l'Eur e il Torrino disegnate e messe in piedi in pochi settimane senza una adeguata valutazione sulla sicurezza di ciclisti, automobilisti e pedoni". "Uno scempio frettoloso e approssimativo - aggiunge Cucinato - con la speranza che abbia almeno il pregio di essere provvisorio e queste 'ciclabili di fortuna' vengano cancellate al più presto. Diversi Km di piste disegnate ai bordi delle strade, in barba ad ogni criterio, progetto e logica di mobilità coordinata. La realizzazione delle ciclabili tra l'Eur e Torrino è una forzatura che sta creando disservizi e disagi a tutti i residenti. Piste ciclabili? Piuttosto un percorso ad ostacoli tra buche e dossi, voragini mai sistemate e transenne. Per questo abbiamo chiesto al Municipio, quanto siano costate, quali valutazioni sono state fatte in sede di autorizzazione da parte del IX gruppo della polizia municipale e dagli uffici competenti. Una verifica su spese, autorizzazioni e pareri anche in seguito delle richieste di i cittadini, comitati del territorio e associazioni di consumatori. Vogliamo capire perché alcune decine di migliaia di euro sono state spese cosi in fretta, invece di investirli in sicurezza stradale, quando nel IX Municipio molte piste ciclabili esistenti, non vengono utilizzate per mancanza di manutenzione e abbandono totale da parte del M5s che governa il Municipio", conclude Cucunato. (Com)