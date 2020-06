Roma: Di Egidio (Iv), Comune riqualifichi scuola Hertz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Via Tuscolana, zona Anagnina. L’ex Istituto Hertz è una scuola chiusa e abbandonata da molti anni che qualche giorno fa ha preso fuoco. L'ennesimo incendio in un quadrante molto complicato di città che già vive nell'assenza di servizi con scarsi collegamenti e con problemi di sicurezza e degrado. Voglio chiedere: esattamente cosa aspetta il Comune dopo quattro anni a riqualificare questa scuola? Qual è il compito della politica se non restituire alla cittadinanza uno spazio come questo?”. Lo afferma, in una nota Luca Di Egidio, consigliere del Municipio Roma VII. “La situazione sta diventando insostenibile - continua -, sono andati a fuoco rifiuti, baracche, plastica, materiali di risulta. Tutto questo a pochi metri dalla Biblioteca Raffaello e da una scuola d'infanzia, l'Arrigo Fazio. Quindi oltre al problema sanitario, anche un problema di sicurezza per gli edifici vicini. Sono 1700 metri quadri di superficie utile lorda da riutilizzare per nuovi spazi scolastici - tra l'altro in un periodo di Covid come questo in cui per mantenere le distanze servono nuove strutture - oppure nuovi poli culturali, nuovi servizi. Presenterò presto un'interrogazione per chiarire questa vicenda e portarla nelle sedi istituzionali. E non accetteremo altri rinvii o altri alibi.” (Com)