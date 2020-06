Brasile: ministro Economia, stima Fmi "non sarà confermata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha dichiarato di non ritenere corrette le previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) riguardo la recessione in Brasile a causa degli effetti della pandemia di coronavirus. "La previsione del Fmi è di un crollo del Pil di oltre il 9 per cento. Penso che si sbaglino, alla fine sarà meno di quello che dicono", ha affermato il ministro nel corso di un programma in diretta su Facebook accanto al presidente Jair Bolsonaro. Questa settimana nell'ambito della pubblicazione World economic outlook, l'Fmi, ha previsto che il Brasile vedrà la sua economia contrarsi del 9,1 per cento nel 2020, contro una stima di calo del Pil pari al 5,3 per cento previsto in aprile. "Penso che alla fine questa stima non sarà confermata. Non dico che è sbagliata, dico solo che non è possibile fare previsioni come queste in un momento come questo", ha aggiunto Guedes. (segue) (Brb)