Pd: Orfini, sinistra non arretra davanti a diritti umani

- In politica estera "una cosa distingue nettamente la destra dalla sinistra: la sinistra non arretra mai di fronte alla necessità di difendere i diritti umani e non si nasconde quando c'è una violazione dei diritti. Sono scelte che spettano alla politica, non al cda dell'Eni o a qualche centro studi, non a qualche apparato dello stato. Per questo abbiamo il dovere di dirci qui se questo principio per noi è valido ed è quello che regola le nostre azioni o no". Lo ha detto Matteo Orfini nel suo intervento durante i lavori della direzione nazionale del Pd sulla politica estera. "Perché se è valido - prosegue - se scegliamo di non comportarci come la destra, questa scelta ha delle conseguenze: ad esempio non negarci che esiste un problema Libia, e dirci la verità, e cioè che abbiamo sbagliato tutto. Ha come conseguenza che non è possibile venire qui e difendere la scelta del memorandum ma ammettere che quello commesso dal governo Gentiloni è un errore che ha cancellato proprio quel principio. Con quegli accordi abbiamo spazzato via il multilateralismo e accettato una violazione dei diritti fatta per procura dalla guardia costiera libica, coi nostri soldi e coi nostri finanziamenti. Non lo dico io, lo dicono fatti, inchieste della magistratura, le nazioni unite", ha concluso Orfini. (Com)