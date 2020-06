© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per riaprire le scuole a settembre le soluzioni e le risorse ci sono. Un ulteriore miliardo sarà destinato a nuovi spazi e nuovi contratti per il personale scolastico". Lo scrive su Twitter il capo politico del M5s Vito Crimi. "Dopo aver consentito lo svolgimento degli esami di stato, a settembre si torna in classe. Grazie a Lucia Azzolina", aggiunge.(Rin)