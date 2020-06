Frosinone: Zingaretti, solidarietà a commissaria Consorzi bonifica Ruffo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo la mia solidarietà alla dottoressa Stefania Ruffo, commissaria dei Consorzi di Bonifica della Provincia di Frosinone, per le ignobili minacce ricevute a mezzo di biglietti anonimi nell'esercizio delle sue funzioni. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Atti deprecabili - spiega - che vanno condannati con forza. Sono convinto che tali gesti non influiranno sul lavoro che la dottoressa Ruffo sta svolgendo in maniera determinata". (Com)