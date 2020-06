Coronavirus: "Ricostruiamo. Il moto vien camminando", maratona online su cosa salvare dopo pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I panels della durata di 50 minuti toccheranno, continua la nota, "i temi della comunicazione, dell'antropologia, dello spettacolo, delle politiche, del diritto puro e diritto informatico, del welfare, della sanità e della psicologia. Perché non c'è ambito della vita umana che in questi mesi di lockdown non sia stato colpito e sul quale non sia stato necessario un ripensamento degli schemi ai quali eravamo abituati". Tra gli ospiti previsti: l'euro parlamentare Patrizia Toia; la senatrice Elena Marinucci; l'ex ministra Rosa Russo Jervolino; l'ex ministra Valeria Fedeli; la senatrice Paola Binetti; la sottosegretaria al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi; l'ordinaria di Storia delle Dottrine politiche, Fiorenza Taricone; l'ordinario di Psichiatria Maurizio Pompili; Mariapia Garavaglia, vicepresidente Comitato nazionale di Bioetica; Livia Turco presidente della fondazione Nilde Iotti, la cantante Nicky Nicolai, la scrittrice Cinzia Leone; il sostituto procuratore della Repubblica Procura dei minorenni di Perugia, Flaminio Monteleone; la direttrice di Aant, Rossana Quarta; la docente di Project management Aant, Diana Ciullo, e tante altre personalità che compariranno sui links. "Tutti e tutte - conclude la nota - avranno modo di discutere del tempo appena trascorso, assieme all'interazione con il pubblico, un tempo in cui tutto è sembrato più piccolo e accessibile attraverso la rete, che da luoghi spessi vituperati sono diventati occasioni e opportunità, ma anche possibili fragilità". Quindi, cosa ricostruire dopo la pandemia? Sarà la domanda alla quale l'iniziativa cercherà di dare una risposta. (Com)