Usa: Corte federale contro Trump, l'uso dei fondi per costruire il muro col Messico è illegale

- Una corte d'appello federale in California ha stabilito oggi che l'uso dei fondi del Pentagono da parte dell'amministrazione Trump per costruire un muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico è illegale. Ne parla l'emittente "Cnn". La Corte d'Appello del Nono Circuito ha stabilito che il dirottamento di miliardi di dollari destinati originariamente ad altri scopi sul progetto di difesa del confine ha violato la "clausola degli stanziamenti" della Costituzione, che dà al Congresso il controllo esclusivo del budget federale. "Questi fondi sono stati stanziati per altri scopi, e il trasferimento ammontava a "attingere fondi dal Tesoro senza autorizzazione legale, e quindi violando la clausola", si legge nella sentenza. "Pertanto, il trasferimento di fondi in questo caso era illegale". Le contestazioni legali erano sorte all'inizio dell'anno scorso, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva dichiarato un'emergenza nazionale al confine meridionale. La dichiarazione di Trump aveva cercato di liberare ulteriori fondi dopo che un disegno di legge di spesa del Congresso aveva stanziato circa 1,3 miliardi di dollari per la sicurezza del confine, ben al di sotto dei quasi cinque miliardi di dollari che secondo Trump erano necessari per completare il suo progetto. "Oggi la corte ha ricordato al Presidente - ancora una volta - che nessuno è al di sopra della legge", ha detto il procuratore generale della California, Xavier Becerra, dopo la decisione. "Mentre l'amministrazione Trump ruba fondi pubblici per costruire un muro non autorizzato, le famiglie di tutto il paese stanno lottando per pagare le bollette". L'effetto pratico della sentenza non è stato del tutto chiaro, perché la Corte Suprema lo scorso luglio ha stabilito 5-4 che Trump potrebbe iniziare a spendere 2,5 miliardi di dollari in fondi del Pentagono riassegnati per costruire il muro. (Nys)