Brasile: coronavirus, Bolsonaro fa appello contro sentenza che lo obbliga a indossare mascherina

- L'Ufficio dell'avvocatura dello stato del Brasile (Agu) ha presentato un appello contro la sentenza del giudice del Tribunale federale di Brasilia che lo scorso 23 giugno ha obbligato il presidente Jair Bolsonaro a indossare la mascherina di protezione negli spazi pubblici. Secondo l'avvocatura dello stato "il presidente della Repubblica dovrebbe essere trattato allo stesso modo degli altri cittadini, mentre la decisione del giudice federale impone a Bolsonaro un controllo più rigido e costoso". Secondo l'Agu "non è opportuno ricorrere a un'azione popolare per imporre un obbligo al presidente della Repubblica, poiché è già soggetto alla regola esistente nel Distretto federale come qualsiasi altro cittadino". (segue) (Brb)