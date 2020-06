Brasile: coronavirus, Bolsonaro fa appello contro sentenza che lo obbliga a indossare mascherina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso della mascherina è obbligatorio nelle aree pubbliche della capitale dal 30 aprile. Nonostante ciò, il presidente Bolsonaro ha più volte partecipato a eventi pubblici senza utilizzare la mascherina. Nel primo fine settimana di maggio, il presidente ha partecipato a una manifestazione pubblica di sostegno al governo. Pochi giorni dopo è stato immortalato mentre nel corso di una escursione in moto d'acqua sul lago Paranoá incontrava alcuni suoi sostenitori in gita su un'imbarcazione nel lago. Successivamente, il 31 maggio, ha partecipato a un altro evento pubblico a sostegno del suo governo, attraversando una folla di sostenitori a cavallo, sempre senza usare la mascherina. In almeno altre due occasioni ufficiali nella capitale il presidente è apparso in pubblico senza usare la mascherina. Il numero di positivi al test del nuovo coronavirus in Brasile ha superato quota un milione. (segue) (Brb)