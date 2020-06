Brasile: coronavirus, Bolsonaro fa appello contro sentenza che lo obbliga a indossare mascherina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sentenza, il giudice sottolinea che "in quanto massima autorità nel potere esecutivo, il presidente della Repubblica deve garantire il rispetto di tutte le norme in vigore nel paese", sottolineando che il comportamento di Bolsonaro, che "ha rifiutato di indossare una maschera in manifestazioni e luoghi pubblici, mostra una chiara intenzione di infrangere le regole imposte dal governo del Distretto federale". A portare il presidente davanti al giudice sono stati una serie di cittadini che in un azione popolare hanno denunciato che "la condotta irresponsabile del presidente tende a svuotare di significato gran parte le misure preventive adottate". (Brb)