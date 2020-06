Trasporto aereo: compagnia aerea Tunisair annuncia nuove misure in vista riapertura frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia area tunisina Tunisair ha annunciato nuove misure sanitarie in previsione dell'apertura delle frontiere prevista per domani, 27 giugno 2020, al fine di evitare una seconda ondata di contaminazione da coronavirus. In una nota la compagnia ha dichiarato che queste misure sono applicabili su tutti i voli e fino a nuovo avviso. Tra le nuove misure sanitarie per poter usufruire del servizio vi sono: l'uso della mascherina obbligatorio per tutto il viaggio a partire dai bambini di età sopra i due anni; rispettare un distanziamento di almeno un metro al banco di vendita dei biglietti, al check-in e all'imbarco; l'uso di mascherine protettive è obbligatorio per il personale a contatto con i passeggeri e per i membri dell'equipaggio; il controllo della temperatura per ogni passeggero. A tal proposito, la compagnia può rifiutare l'imbarco ai passeggeri che non accettano la misurazione della temperatura. Per quanto riguarda i bagagli in stiva o in cabina la compagnia invita a controllare le istruzioni relative al numero e alle dimensioni. Inoltre a bordo dei velivoli saranno limitati i movimenti dei passeggeri durante il volo. I passeggeri dovranno arrivare in aeroporto quattro ore prima della partenza prevista, al fine di avere il tempo di passare le procedure sanitarie e per check-in, deposito dei bagagli e controlli di sicurezza.(Tut)