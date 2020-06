Scuola: Bernini (FI), accordo passo avanti, ma niente trionfalismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra governo, Regioni ed enti locali sulle linee guida per la riapertura delle scuole è "un passo avanti importante, insieme al miliardo in più messo a disposizione. Ma consiglierei di evitare i toni trionfalistici da parte di premier e ministri". Lo afferma, in una nota, il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Il ritardo accumulato renderà infatti problematico attrezzare edifici e aule per garantire la piena sicurezza a studenti e insegnanti, recuperare il digital divide per la scuola a distanza, e inoltre resta il problema irrisolto delle scuole paritarie che rischiano di chiudere - sottolinea -. Dunque sentir parlare di nuovo grande risultato e ascoltare che nessuno sarà lasciato solo ricorda tristemente precedenti annunci finiti nel nulla. E a proposito: il governo ha anche riconosciuto che le scuole non potranno riaprire prima del 14 settembre. Cosa aspetta a sciogliere la riserva sulla ricerca di seggi alternativi agli edifici scolastici per evitare la beffa di una riapertura di soli tre giorni?".(Com)