Regno Unito: premier scozzese Sturgeon, attacco di Glasgow non collegato a terrorismo

- La premier scozzese Nicola Sturgeon ha confermato che l'incidente avvenuto oggi a Glasgow non è stato un attacco terroristico. Lo riporta l'emittente "Sky News". Sturgeon ha aggiunto che le indagini sono ancora aperte, ma che non ci sono ulteriori rischi per la cittadinanza. La premier scozzese ha inoltre ringraziato i servizi di sicurezza intervenuti nel luogo dell'incidente: "Il ferimento di un agente di polizia, certamente, ci ricorda del coraggio dei nostri agenti. Loro hanno corso verso il pericolo mentre il resto di noi scappava", ha dichiarato. (Rel)