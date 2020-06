Coronavirus: Algeria, registrati 240 nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità dell’Algeria ha annunciato oggi un nuovo aumento dei casi di coronavirus con 240 casi e sette morti registrati nelle ultime 24 ore. Il numero totale di casi confermati in Algeria è di 12.685, mentre i decessi sono cresciuti a 885. Dall’inizio della pandemia i guariti sono 9.066, di cui 146 nelle ultime 24 ore. Lo scorso 24 giugno il governo si è riunito alla presenza del presidente Abdelmadjid Tebboune per valutare le mosse per la fase post-coronavirus basata su un'attenta ristrutturazione dei settori governativi che dipendono dalla digitalizzazione di tutti i ministeri con statistiche accurate che eliminano la crisi dei numeri fantasma in Algeria e partnership strategiche per lo sviluppo delle industrie minerarie che dovrebbero essere realizzate con la Cina e un maggiore interesse per l'agricoltura, il turismo, l'energia e i trasporti. Il presidente ha inoltre incaricato i suoi ministri di fare affidamento sulle applicazioni tecnologiche e di digitalizzare i loro settori per ridurre il tempo, lo sforzo e le spese, e di monitorare tutto ciò che accade da remoto.(Ala)