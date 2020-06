Scuola: Piano 2020-21, previste misure potenziate per didattica disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previste misure potenziate di sicurezza per il personale scolastico o per i lavoratori facenti parte di associazioni per le persone con disabilità. E' quanto si legge nel piano scuola 2020-2021 presentato oggi dal ministero dell'Istruzione dopo l'accordo tra governo, Regioni ed enti locali per il rientro a scuola a settembre. Nel momento in cui l’alunno disabile, per questioni sanitarie, è impossibilitato all’utilizzo della mascherina per il contenimento del contagio da Covid-19, il personale di assistenza ai disabili potrà utilizzare la mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. (Rin)