- A Torino domani, sabato 27 giugno, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, sono previsti 2 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3926m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata tipicamente estiva, per lo più soleggiata in pianura mentre sulle Alpi nel pomeriggio-sera sarà possibile qualche locale temporale, in locale sconfinamento ai settori pedemontani occidentali. Temperature in rialzo, sui 30-32°C, afoso. Venti deboli. Liguria: giornata di bel tempo da mattino a sera, con cieli poco nuvolosi. Clima estivo, afoso. Temperature diurne sui 25-27°C. mare poco mosso. Val d'Aosta: giornata simile alle precedenti, con Sole prevalente fino al primo pomeriggio, poi formazione di qualche acquazzone temporalesco in esaurimento serale.(Rpi)