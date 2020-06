Italia-Svizzera: Mura (Lega Lombardia), creare osservatorio regionale permanente su lavoro frontaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta al Pirellone presso la Commissione speciale "Rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome, un'audizione relativa all'Accordo internazionale sulla doppia imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri. Presenti all'audizione tutte le organizzazioni sindacali confederali in rappresentanza dei lavoratori frontalieri, Ocst e l'Associazione Comuni italiani di frontiera. "L'incontro - spiega Roberto Mura, presidente della Commissione speciale- è stato molto utile per analizzare le annose criticità dei lavoratori frontalieri e ribadire la fattiva collaborazione da parte di Regione Lombardia. In particolare, come già accennato dall'Assessore Sertori, è stato chiarito che i ristorni dei frontalieri, non saranno bloccati come accadde nel 2011, ma redistribuiti in Italia. Stiamo parlando di una cifra pari a 80 milioni di franchi per i ristorni sul reddito dei frontalieri Italia -Svizzera per l'anno 2019 che verranno integralmente versati dal Canton Ticino. È mia intenzione- conclude Mura-proporre alla commissione di raccogliere le istanze espresse durante l'audizione con le parti sociali e creare un osservatorio regionale permanente presso la commissione che presiedo per tenere alta l'attenzione e sensibilizzare il governo italiano su questi argomenti. Regione Lombardia purtroppo ha competenze limitate su questa tematica, ma ci aspettiamo che da Roma, anche attraverso il nostro osservatorio, possa arrivare una forte presa d'atto, altrimenti il governo si dovrà assumere tutta la responsabilità della sua "lontananza" dai lavoratori lombardi che operano oltre frontiera". (com)