Roma: assessore al Verde, costantemente al lavoro su aree ludiche

- Il nostro ufficio aree ludiche è costantemente al lavoro su tutta Roma. Oggi siamo intervenuti a Parco Rabin, in via Panama, nel Municipio II. Lo scrive, su Facebook, l'assessore al Verde di Roma Capitale, Laura Fiorini. "Qualche giorno fa, a sole 24 ore dalla segnalazione di una cittadina - aggiunge - gli operatori avevano messo in sicurezza l’altalena instabile ed avevano smontato i seggiolini a gabbia donati dal Comitato Don Minzoni, tenendoli in custodia. A pochi giorni di distanza, la rimpiazziamo con una struttura nuova dove stiamo montando quegli stessi seggiolini, adatti al gioco dei bambini più piccoli. Altri interventi hanno interessato in settimana anche l’area giochi di Villa Torlonia, dove abbiamo sostituito un seggiolino dell’altalena, e di Villa Glori, nello stesso municipio. Qui abbiamo montato due seggiolini nuovi all’altalena, rimosso un bilico pericoloso, aggiustato e rinsaldato un pannello della struttura a torre e sostituito le stecche ad una panchina. Al Parco Marzano in via Talli, Municipio III, abbiamo riqualificato 4 giochi a molla, sostituito le stecche a 4 panchine e serrato l’altalena per una maggiore stabilità della struttura. Siamo intervenuti, tra l’altro, anche in via Elisea Savelli, Municipio IV. In questa area ludica di Casal Monastero abbiamo sostituito la pavimentazione antitrauma e montato sulle altalene 2 nuovi sedili a tavoletta e 2 a gabbia. Un ultimo intervento di cui vi voglio mettere al corrente ha riguardato lo spazio di Piazza Re di Roma, Municipio VII, dove abbiamo sostituito due seggiolini delle altalene", conclude Fiorini. (Rer)