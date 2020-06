© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camilla Sgambato, responsabile Scuola del Pd, esprime "grande soddisfazione per l'accordo raggiunto sulle linee guida della Scuola, per l'impegno del governo sulle risorse erogate, per il lavoro delle Regioni e del Pd per migliorare il testo". Ora, aggiunge, "tutti al lavoro per non lasciare sole le scuole e accompagnarle a settembre per la ripartenza in sicurezza".(Com)