Scuola: Piano 2020-21, formazione docenti e Ata per competenze digitali

- Le istituzioni scolastiche organizzeranno attività di formazione specifica per il personale docente e Ata al fine di non disperdere le competenze acquisite tramite smart working e Dad (Didattica a distanza) durante l'emergenza coronavirus. E' quanto si legge nel piano scuola 2020-2021 presentato oggi dal ministero dell'Istruzione dopo l'accordo tra governo, Regioni ed enti locali per il rientro a scuola a settembre. Verranno quindi incrementati corsi di formazione per docenti e Ata in riferimento alle seguenti tematiche. Per i docenti e personale educativo: metodologie innovative di insegnamento e apprendimento; metodologie innovative per l’inclusione scolastica; corsi su modelli di didattica interdisciplinare e tecnologie multimediali. Per il personale Ata: lavoro in team e digitalizzazione delle procedure amministrative.(Rin)