Francia-Russia: Eliseo, Macron e Putin hanno fatto il punto su dialogo di fiducia e sicurezza

- Il colloquio avvenuto questo pomeriggio in videoconferenza tra il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo russo, Vladimir Putin, ha permesso di "fare il punto sul dialogo di fiducia e sicurezza intrapreso circa un anno fa in occasione della visita" del capo del Cremlino in Francia. È quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. Parigi fa sapere che Macron ha "sottolineato il suo attaccamento a questo dialogo la cui pertinenza è rafforzata dall'accelerazione della ricomposizione degli equilibri mondiali legati alla pandemia e dall'affermazione della sovranità europea". "I due capi dello Stato si sono felicitati del lancio operativo di questo dialogo, nonostante le difficoltà legate alla situazione sanitaria e hanno preso atto della creazione di diversi gruppi di lavoro per arrivare a dei progressi concreti, compresi quelli sulle questioni di stabilità strategica e di sicurezza sul continente europeo, sulle tecnologie di sovranità e sulla gestione degli armamenti", afferma il comunicato.(Frp)