Scuola: Piano 2020-21, riorganizzazione spazi per evitare assembramenti

- Le scuole dovranno organizzare gli spazi in maniera funzionale per evitare assembramenti o raggruppamenti. E' quanto si legge nel piano scuola 2020-2021 presentato oggi dal ministero dell'Istruzione dopo l'accordo tra governo, Regioni ed enti locali per il rientro a scuola a settembre. In questa configurazione sono coinvolti gli spazi interni ed esterni; gli ingressi e le uscite; deflussi e distanziamenti in ogni momento della giornata scolastica. Il Ministero dell’Istruzione, si legge nel testo, lavora costantemente con le autonomie territoriali per accompagnare tutte le scuole nella gestione delle situazioni più delicate; possibile ulteriore disponibilità di organico aggiuntivo per le istituzioni scolastiche statali. Viene ribadita l’importanza della possibile sottoscrizione di convenzioni tra l’Ente locale e la singola istituzione scolastica per evidenziare la suddivisione delle competenze specifiche assegnate al primo e alla seconda, fermo restando che sarà possibile, in base alle esigenze della scuola, rivedere e riassegnare le specifiche competenze attribuite, nel rispetto e nei limiti previsti dalla legge. (Rin)