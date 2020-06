Imprese: Fca, assemblea approva bilancio, composizione Cda e riacquisto azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fca ha annunciato che tutte le proposte presentate all’assemblea degli azionisti odierna sono state approvate. Stando al relativo comunicato stampa, i presenti hanno espresso parere positivo in merito alla Relazione sulla remunerazione 2019 e approvato il bilancio di esercizio. L’assemblea ha rieletto tutti i membri del consiglio di amministrazione che si sono candidati per la rielezione: il presidente John Elkann, l’amministratore delegato Michael Manley e Richard Palmer sono stati rieletti amministratori esecutivi, mentre Ronald Thompson, John Abbott, Andrea Agnelli, Tiberto Brandolini d’Adda, Glenn Earle, Valerie Mars, Michelangelo Volpi, Patience Wheatcroft ed Ermenegildo Zegna sono stati rieletti amministratori non esecutivi. L’incarico di revisore contabile della società Ernst & Young Accountants. L’assemblea ha poi rinnovato per un periodo di 18 mesi dalla data della riunione odierna l’esistente autorizzazione ad acquistare azioni ordinarie della società fino ad un massimo del 10 per cento di quelle emesse alla data dell’assemblea. In base alla delega, che non comporta per la società alcun obbligo ma è concepita per fornire flessibilità aggiuntiva, il Cda potrà acquistare azioni ordinarie della società nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e di determinate soglie minime e massime di prezzo. (Com)