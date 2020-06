Scuola: Piano 2020-21, mascherine non previste per minori di sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uso delle mascherine nelle scuole non è previsto per i minori di 6 anni. E' quanto si legge nel piano scuola 2020-2021 presentato oggi dal ministero dell'Istruzione dopo l'accordo tra governo, Regioni ed enti locali per il rientro a scuola a settembre. I dispositivi di protezione per gli adulti a contatto con i bambini non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti il ruolo di rassicurazione e fiducia è fondamentale nella sfera cognitiva degli infanti. (Rin)