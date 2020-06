Coronavirus: stabili i nuovi casi, in aumento dimessi e guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta stabile il numero di nuovi positivi al coronavirus così come i decessi. Ma il numero di tamponi eseguiti da ieri è nettamente inferiore alla rilevazione precedente. E' quanto emerge dal consueto bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus nel nostro paese. Ad oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 239.961, con un incremento rispetto a ieri di 259 nuovi casi, in linea con il dato di ieri quando erano stati 296. Il numero totale degli attualmente positivi è invece di 17.638, con una decrescita di 655 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 105 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di due persone rispetto a ieri. Sono 1.357 invece le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 276 pazienti rispetto a ieri. 16.177 persone, pari al 90 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 30 e portano il totale a 34.708. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 187.615, con un incremento di 890 persone rispetto a ieri. (Rin)