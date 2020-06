Carceri: La Pietra (Fd'I): Fratelli d'Italia a fianco della polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra afferma: "il grido di aiuto della polizia penitenziaria di Livorno non può rimanere inascoltato. La situazione riportateci stamattina durante un incontro con gli agenti, organizzata dal coordinamento locale di Fd'I, è estremamente critica. La struttura che dovrebbe ospitare gli alloggi è chiusa da anni, non esistono spogliatoi - che sono stati ricavati all'interno della palestra allineando gli armadietti in modo da creare dei corridoi con una mancanza totale di privacy. A questo si aggiunge la frustrazione degli agenti, che svolgono il loro lavoro sempre più demotivati a causa di una mancanza di sicurezza per lo svolgimento delle loro funzioni". Purtroppo, prosegue, "non parliamo di un caso isolato, perché la totale mancanza di attenzione del ministro Bonafede, sempre più impegnato a districarsi fra i vari scandali, rende la situazione già critica sempre più esplosiva. Basti pensare alla vicenda dei colleghi di Santa Maria Capua a Vetere, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso rappresentando un ennesimo schiaffo alla Polizia Penitenziaria, con vergognose modalità di consegna degli avvisi di garanzia agli agenti. Noi di Fratelli D'Italia siamo a fianco della Polizia Penitenziaria che chiede di non essere relegato ad un corpo di Polizia di serie B. Cosa del quale il ministro sembra totalmente estraneo". (Com)