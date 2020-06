Roma: Raggi, in Campidoglio incontro con Chiara Appendino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro in Campidoglio, tra Virginia Raggi, sindaco di Roma, e Chiara Appendino, sindaco di Torino. Lo rende noto, in un tweet, Raggi. "Oggi ho incontrato in Campidoglio la sindaca di Torino Chiara Appendino - scrive - Ci siamo confrontate su quanto realizzato in questi anni per le nostre città e sulla necessità di aiutare chi è in difficoltà oggi a causa dell'emergenza coronavirus. Il lavoro è la nostra priorità".(Rer)